المدية: الوالي يحل محل مجلس بلدية وزرة

لم يتوصل المنتخبون المحليون على مستوى المجالس البلدي لبلدية وزرة بولاية المدية إلى التوافق فيما بينهم وتغليب المصلحة العامة لتجد نفسها بسبب الخلافات الشخصية بين الأعضاء في حالة انسداد وهو الأمر الذي ساهم في تعطيل مصالح المواطنين.

ورغم المساعي التي قام بها والي الولاية لاحتواء هذه الخلافات وإيجاد أرضية توافق بين المنتخبين، إلا أنها ظلت بدون جدوى.

ونظرا لاستمرار حالة الانسداد التي شهدها المجلس الشعبي البلدي لبلدية وزرة ما أثر سلبا على التنمية المحلية على مستوى البلدية وعلى المعيشة اليومية للمواطنين، تمثلت في عدم المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2024، والتأثير على تمدرس التلاميذ عبر تعطيل بعث الإعانات الخاصة بالإطعام وللنقل المدرسي إلى جانب تعطيل التنمية وبعث مشاريع بالبلدية، قرر اليوم الوالي تفعيل سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي وزرة، حفاظا على النظام العام وسيرورة المرفق العام طبقا لأحكام المواد 102.101.100 من قانون البلدية مع توقيف وإنهاء جميع قرارات الديمومة لكافة الأعضاء الدائمين من النواب ورؤساء اللجان ومندوبي البلديات .

ويبقى القرار ساري المفعول إلى غاية رجوع المجلس للتداول.