عودة موفقة لمولودية البيض

عاد نادي مولودية البيض، اليوم السبت، إلى المنافسة في الرابطة المحترفة الأولى بعد غيابه منذ حادث المرور الأليم، يوم 20 ديسمبر الماضي، الذي أودى بحياة عنصرين من وفد الفريق المتنقل إلى ولاية تيزي وزو.

ورفع لاعبو الفريق لافتة تحمل صور الفقيدين، مساعد المدرب خالد مفتاح وحارس المرمى زكريا بوزياني.

كما شكرت إدارة مولودية البيض، نظيرتها من شباب بلوزداد، التي تكفلت بمصاريف تنقل الفريق إلى ولاية بسكرة على متن طائرة خاصة لمواجهة الاتحاد المحلي في إطار الجولة الثالثة عشر من الرابطة المحترفة.

ونجح زملاء المهاجم مهدي حيثالة في العودة بنتيجة إيجابية بعدما فرضوا التعادل السلبي على أصحاب الأرض، حيث ستكون لهذه النقطة تأثير إيجابي على معنويات اللاعبين من أجل مواصلة المشوار.

ورفع فرسان الهضاب رصيدهم إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر مع مقابلتين متأخرتين.