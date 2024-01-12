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رياضة

افتتاح "الكان" بحفل بهيج (فيديو)

13 جانفي 2024 ()
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افتتحت، اليوم السبت، رسميا، النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار، بحفل بهيج احتضنه ملعب إبيمبي بضواحي أبيدجان والذي اكتظ بالجماهير المحلية.

وشهد الحفل الذي استمر لفترة قاربت نصف الساعة مجموعة من اللوحات الفنية عكست تنوع التراث الإيفواري، كما أدى عدد من الفنانين أغاني خاصة بالحدث القاري.

وسيكون الموعد مع مقابلة الافتتاح عندما يطلق الحكم المصري أمين محمد عمر صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء (الثامنة بتوقيت غرينتش) بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

وسيتنافس على اللقب الإفريقي 24 منتخبا، بينهم المنتخب الوطني، مقسمين على 6 مجموعات.

حفل الافتتاح كاملا:

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