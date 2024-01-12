اتحاد خنشلة في الوصافة

أسفرت الدفعة الثالثة من مقابلات الجولة الثالثة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى، التي أقيمت اليوم السبت، عن ارتقاء اتحاد خنشلة للوصافة.

وحقق "السيسكاوة" الفوز على صاحب المؤخرة، اتحاد سوف، بهدفين دون مقابل، وهو الانتصار الثالث على التوالي، رافعين رصيدهم إلى النقطة 22 في المركز الثاني، فيما تتواصل معاناة "السوافة" الذين تجمد رصيدهم عند النقطة الرابعة.

وتعثر وفاق سطيف مجددا على أرضية ميدانه، وذلك أمم الصاعد الجديد نجم بن عكنون بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث ضيع أشبال المدرب دوما المرتبة الثانية وبات رصيدهم 21 نقطة في المركز الثالث.

وأكدت شبيبة القبائل استفاقتها وحققت فوزا ثمينا على حساب جمعية الشلف بملعب 1 نوفمر بتيزي وزو، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وارتقى "الكناري" إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة مع مقابلة متأخرة، فيما يسجل "الشلفاوة" الخسارة الثالثة على التوالي ما جعلهم يتقهقرون إلى المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

كما شهدت الجولة عودة مولودية البيض إلى المنافسة بعد حادث المرور الأليم يوم 20 ديسمبر الماضي، حيث نجح زملاء المهاجم حيثالة في العودة بنقطة من تنقل صعب إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي.

وتتواصل الجولة، التي انطلقت يوم الخميس، غدا، بمواجهة واعدة بين الرائد مولودية الجزائر وحامل اللقب شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية الأولمبي.

النتائج والترتيب:

الخميس 11 يناير:

مولودية وهران - شباب قسنطينة 1-4

اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة 2-1

الجمعة 12 يناير:

نادي بارادو - نجم مقرة 0-0

السبت 13 يناير:

اتحاد خنشلة- اتحاد سوف 2-0

اتحاد بسكرة - مولودية البيض 0-0

شبيبة القبائل- جمعية الشلف 2-1

وفاق سطيف-نجم بن عكنون 1-1

الأحد 14 يناير:

شباب بلوزداد- مولودية الجزائر

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 29 12

2 اتحاد خنشلة 22 13

3. وفاق سطيف 21 13

4. شباب قسنطينة 20 12

-- نادي بارادو 20 13

6. شباب بلوزداد 19 09

-- شبيبة الساورة 19 13

8 شبيبة القبائل 18 12

9. اتحاد بسكرة 17 12

10. مولودية البيض 16 11

--. نجم مقرة 16 13

12. جمعية الشلف 15 13

13. اتحاد الجزائر 14 10

14. نجم بن عكنون 8 12

15. مولودية وهران 6 11

16. اتحاد سوف 4 13.