بداية موفقة لأصحاب الأرض (فيديو)

فاز المنتخب الإيفواري، اليوم السبت، على نظيره غينيا بيساو في المقابلة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2023 على ملعب الحسن واتارا بأبيدجان وسط حضور 60 ألف متفرج.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا لافتتاح باب التسجيل عن طريق متوسط الميدان سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف جون فيليب كراسو الثاني في الدقيقة 58.

ورغم الفوز لم تقدم "الفيلة" مستوى كبير أمام منافس متواضع يشارك في النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب النيجيري في قمة المجموعة الأولى، الخميس المقبل، على نفس الملعب.

وستقام المقابلة الثانية عن الجولة الأولى للمجموعة، غدا الأحد، عندما تواجه "النسور الممتازة" منتخب غينيا الاستوائية.