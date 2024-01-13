صافرة سنغالية لإدارة لقاء "الخضر"

عينت لجنة التحكيم للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم السنغالي، عيسى سي لإدارة الخرجة الأولى للمنتخب الوطني في نهائيات كاس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار والذي ستجمع اليوم أمام منتخب أنغولا بداية من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت الجزائر).

وسيكون إلى جانب سي كل من المساعدين جبريل كامارا كحكم مساعد وبانغورا نوها والثنائي من دولة السنغال، الحكم الرابع هو ايكويندا صامويل من دولة رواندا فيما سيشرف الحكمان أتشو بيار غيسلان من الغابون وكارين اتيزامبوغ من الكاميرون على تقنية التحكيم بالفيديو.

من مواليد 22 جويلية 1984 (39 سنة) حاصل على الشارة الدولية منذ 2018 بدايته كحكم رابع (أشرف على 21 مباراة دولية) قبل أن يرتقي ليصبح حكما رئيسيا منذ 2019 ليجمع لحد الآن 25 مباراة دولية وحاضر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية (شارك في نهائيات الكاميرون قبل عامين) ليكون ممثل السنغال الوحيد كحكم رئيسي في نهائيات كوت ديفوار، أدار هذا الموسم 4 مباريات رسمية توزعت ما بين منافسة الدوري الإفريقي (السوبر ليغ) ورابطة الأبطال الإفريقية وكأس الإتحاد الإفريقي (كاف) ومباراة في إطار تصفيات كاس العالم 2026 (جمعت بورندي والغابون) وعلى امتداد هذه المباراة أشهر 15 بطاقة صفراء وواحدة حمراء (البطاقة الحمراء في مباراة الأهلي وسان داونز برسم السوبر ليغ).