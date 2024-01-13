الغاز يقتل شخصين بباتنة

لقي شخصان حتفهما، اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون في مقر سكناهما الكائن ببلدية سريانة التابعة لولاية باتنة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية للحماية المدنية، فان الضحيتين شابان يبلغان من العمر 18 و26 سنة وجدا ليلة السبت إلى الأحد متوفيين بمنزلهما الكائن بحي بوقايس ببلدية سريانة جراء تسممهما بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدخنة المدفئة نتيجة انسدادها.

وتمّ تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة سريانة فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وسجلت ولاية باتنة منذ بداية فصل الشتاء 15 وفاة بسبب الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون وإسعاف 160 شخصاً تعرضوا للاختناق، استناداً إلى بيانات المديرية الولائية للحماية المدنية بباتنة.