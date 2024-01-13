أهم تصريحات بلماضي عشية مواجهة أنغولا

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، على سعيه إسعاد الشعب الجزائري.

وقال بلماضي، في ندوة صحفية عقدها اليوم بملعب بواكي عشية أول لقاء لـ"الخضر" غدا ضد أنغولا "جميعنا في نفس نقطة الانطلاق ومع مرور المباريات سنحاول الوصول لأبعد نقطة وهذا من خلال الفوز في المباريات."

وتابع بلماضي "من الواجب علينا تسيير المباراة الأولى ومن خلال ما مر علينا في المنافسات الماضية ويجب علينا مباشرة المنافسة بشكل جيد. "

وقال "صحيح لم نفز بالكان في أدغال إفريقيا وسنعمل المستحيل لتكرار إنجاز 2019" .

من جهة أخرى، أكد بلماضي، على أن الملاعب الكوت ديفوار جيدة وبمعايير عالمية.

وصرح بلماضي قائلا "نحن جميعًا في المنتخب نريد أن نظهر اليوم في كوت ديفوار أن عام 2021 كان خطأ في المسار".