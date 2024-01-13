أصداء من بواكي

صادي في أبيدجان

وصل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، قادما من العاصمة الفرنسية باريس. وكان لرئيس "الفاف" عدد من اللقاءات مع رؤساء اتحادات إفريقية، كما التقى السفير الجزائري، قبل أن يحضر، أمس، الحفل والمباراة الافتتاحية بين منتخب كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، في انتظار وصوله إلى بواكي للالتحاق ببعثة المنتخب.

أزمة "الرصيف"

انتظرنا إلى غاية يوم أمس وانطلاق المنافسة الإفريقية لنشعر أخيرا بأجواء "الكان" في ثاني أكبر مدينة في كوت ديفوار وانتشار اللون البرتقالي في شوارع المدينة بفضل الأعلام وأقمصة المنتخب الإيفواري.. وقبلها بدت "الكان" وكأنها خارج اهتمامات السكان.

استفسرنا عددا من الذين تحدثنا معهم عن أسباب تواضع المظاهر الاحتفالية وأجمع هؤلاء على أن قرار السلطات المحلية هدم كل المحلات "العشوائية" التي كانت منتشرة في أرصفة المدينة لسنوات طويلة كان له تأثير مباشر على هذا العزوف، أكثر من هذا قرار الهدم جاء دون إشعار هؤلاء التجار ودون سابق إنذار.

.. والغلاء

كما برر عدد من الذين تحدث إليهم مبعوث "الخبر" تواضع المظاهر الاحتفالية مقارنة بما وجدناه في بلدان أخرى إفريقية احتضنت ذات الحدث بأن الشغف بكرة القدم لدى الشعب الإيفواري نزل درجات بفعل ارتفاع أعباء المعيشة التي فرضها ارتفاع الأسعار في هذا البلد، ارتفاع مس كل السلع والضروريات، واستدل أحد محدثينا بسعر زيت المائدة الذي قفز في بضعة أشهر من 500 فرنك إلى 1200 لقارورة لتر واحد (ما يعادل 420 دينار)، وعلى ضوء هذا لم تعد كرة القدم تتصدر اهتمامات الإيفواريين كما كانت من قبل.

عامر شفيق يلتحق

التحق عامر شفيق، أول أمس، بكوت ديفوار، وهو الذي يشغل منصبا في اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسيكون مكلفا بتقديم تقارير فنية عبر متابعة مختلف المباريات التي سيتابعها. وجب الإشارة إلى أن عامر شفيق كان يشغل منصب مسؤول التكوين في المديرية الفنية الوطنية في فترة المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، وفضل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عدم تجديد عقده الذي انتهى في 31 ديسمبر الماضي، علما أن لجان الكاف العاملة هناك تضم عددا محدودا من الجزائريين، يتقدمهم جمال حيمودي، عضو لجنة الحكام، وسمير كرية المكلف بالمعاينة في الفيديو (في لجنة التحكيم)، كما تضم بلال قندور في لجنة الاعتمادات ويوسف كودري كمنسق للمباريات.

انطلاقة بن براهم وغربال بتقنية الفيديو

يستهل الحكمان الدوليان الجزائريان لحلو بن براهم ومصطفى غربال مشاركتهما في النسخة رقم 34 من كأس إفريقيا للأمم من حافلة غرفة التحكيم بتقنية الفيديو، حيث اختارت لجنة التحكيم لـ"الكاف" لحلو بن براهم حكما في تقنية "الفار" لمباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية (لحلو سيشارك كحكم في تقنية الفيديو فقط)، فيما اختير مصطفى غربال حكما رئيسيا ومساعده مقران قوراري للإشراف على التقنية ذاتها في مباراة غانا والرأس الأخضر.

يذكر أن لجنة التحكيم لـ"الكاف" كانت اختارت الثلاثي المذكور إلى جانب الحكم الرئيسي مصطفى قاموح والحكم المساعد عباس أكرم زرهوني والثنائي لم يعين حتى كتابة هذه الأسطر.

رئيس بعثة "الخضر" يغادر

غادر عضو المكتب الفدرالي ومسؤول المنتخبات الوطنية ورئيس بعثة المنتخب الوطني، كريم قاصد، (حسب ما جاء في بيان الفاف)، أمس، مقر إقامة المنتخب الوطني بفندق الملعب ببواكي عائدا إلى الجزائر ورافقه في ذلك إبراهيم بن ياسين الذي كان له دور كبير في تحضير إقامة المنتخب وتجهيزها.

ويعتبر بن ياسين، حسب مصدر موثوق، المرشح ليكون مناجيرا عاما للمنتخب الأول، ولو أن ذلك يلقى معارضة ورفضا في الوقت الحالي من طرف المدرب الوطني جمال بلماضي الذي كان وراء مغادرته من المنتخب الأول في فترة الرئيس عمارة شرف الدين.

مشجعو المنتخب يصلون تباعا

بمرور الأيام والساعات يرتفع الحضور الجزائري في بواكي، خاصة بعد وصول أول طلائع المشجعين إلى المدينة الثانية في كوت ديفوار. أمس كان الموعد مع وصول المناصرين الذين تنقلوا عبر الطائرة الخاصة للراعي الأول للمنتخب "موبيليس"، كما وصل بعض المشجعين القادمين من فرنسا، فيما تدعمت البعثة الإعلامية بالمزيد من الصحفيين التابعين لقنوات وجرائد خاصة وعمومية.