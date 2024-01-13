طلبة تخصص الطاقات المتجددة يحتجون

أقدم نهار اليوم طلبة بجامعة البليدة 01 في تخصص الطاقات المتجددة بكلية التكنولوجيا، على تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة بحرم الجامعة عبروا من خلالها عن تمسكهم بمعالجة ملف "الاعتراف بتخصصهم"، و تسوية ملفهم الذي يعود إلى 2015 ، خاصة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل " لانام" أو إلغائه بالكامل تفاديا لمزيد من الضحايا لدفعات لاحقة .

كشف سمير جرمان عن الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لـ "الخبر"، أنهم اضطروا للاحتجاج و مقاطعة الامتحانات الجارية والدراسة، لعدم ظهور أي مؤشر حول تسوية مشكل "الاعتراف" بتخصصهم والذي مضى على طرحه 09 سنوات بالتمام و الكمال، تخرج منذ وقتها ما لا يقل عن 2500 طالب، هم للساعة محرم عليهم العمل أو إيداع ملفاتهم بـ " الوكالة الوطنية للتشغيل"،

و التي في كل مرة يزره متخرج، يتلقى الرد بعدم وجودتخصصهم ضمن القائمة التي يحوزونها، و هو ما فرض على الدفعات المتخرجة منذ 2015 و 2016 ، التوجه للعمل في التجارة و المحظوظ من توظف في مناصب بعيدة عن تخصصه و زاد بالقول أنهم كممثلين عن المحتجين سبق و أن رفعوا المشكل إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، و الذي وعدهم بالنظر في المشكل و متابعته لكن إلى الساعة لم يحل الإشكال.