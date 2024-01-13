مستغانم: الإطاحة بجمعية أشرار

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي علي بمستغانم حدا لنشاط جمعية أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية متكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم قاصرين،تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 سنة. القضية جاءت بناء على بلاغ من الضحية بخصوص تعرضه للسرقة بالكسر من داخل محله التجاري،طالت مبلغا ماليا يفوق 373 مليون سنتيم.

وعلى التو، تنقلت عناصر المناوبة لشرطة سيدي علي إلى عين المكان،وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات،والاستعانة بالوسائل التقنية اللازمة تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم،وتوقيفهم بما فيهم المشتبه فيه الرئيسي،واسترجاع مبلغ مالي قدره 346.300 دج.

وعن قضية تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة بتوفر ظرفي الليل،والكسر،أنجز ملف إجراء قضائي ضد سالفي الذكر،وأحيلوا بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي علي .