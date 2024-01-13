سونالغاز تقرّر تعليق قطع الكهرباء عن المتخلفين في هذه الفترة

أعلن مجمع سونالغاز، اليوم، عن تعليق الإجراءات الخاصة بقطع التموين بالكهرباء والغاز خلال فترة كأس إفريقيا للأمم، في خطوة تهدف لمرافقة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، تجسيدا لمبدأ "المؤسسة المواطنة".

وفي هذا الشأن، أكد الناطق الرسمي باسم سونالغاز خليل هدنة، في تصريح لـ "الخبر"، إنّ المجمع قرر تعليق تدابير قطع التموين بالكهرباء والغاز على المواطنين المتخلفين عن تسديد الفواتير، طول فترة كأس إفريقيا للأمم الممتدة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، وذلك لتمكين المواطنين متابعة مباريات الفريق الوطني في هذا المشوار.

وأشار المتحدث إلى أنّ هذا القرار يندرج أيضا في إطار مساندة الفعاليات والمشاركات الوطنية في الداخل والخارج، وضمان متابعة المواطن الجزائري لهذا الحدث الكروي الهام، فضلا عن تشجيع ودعم الفريق الوطني.