الرئيس تبون يحرص دائما على جعل إنشغالات المواطن محور كل الإهتمامات

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم الأحد بولاية غليزان أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يحرص دائما على جعل انشغالات المواطن محور كل الاهتمامات.

وأبرز الوزير في تصريح صحفي عقب متابعة عرض حول عمل البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات بمقر بلدية الحمادنة في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية، أن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل المواطن في صلب إهتماماته بغية التكفل بإنشغالاته وتحقيق العيش الكريم و تحسين أوضاعه".

وأشار مراد إلى أن "هذه البوابة الإلكترونية التي تعمل بالتنسيق مع مصالح وسيط الجمهورية تندرج في إطار عصرنة المرفق العام و تسمح بضمان المعالجة الأمثل لشكاوي المواطنين والعرائض وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات في إطار محاربة البيروقراطية وتعزيز الشفافية وعصرنة الخدمة العمومية".

وخلال معاينته لمدرسة ابتدائية و قاعة علاج بمنطقة الظل "الهواورة" التابعة لبلدية جديوية، أكد الوزير "الحرص التام" للسلطات العليا للبلاد على تحسين ظروف التمدرس والتدفئة والإطعام المدرسي و التكفل الصحي.

ويواصل مراد زيارته إلى الولاية بمعاينة عدة مشاريع تنموية واقتصادية على غرار المزرعة النموذجية "بن ساحة بوزيان" ببلدية جديوية و بعض الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب.