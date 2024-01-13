الخضر والطاقم الفني يكتشفون ملعب "السلام"

قام لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم بأول زيارة لهم لمعلب "السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية، عشية مباراتهم الأولى في نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) أمام أنغولا (21:00)، برسم الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة.

وعقب مشاهدة حصة الفيديو، اليوم الاحد، برمج الطاقم الفني رفقة اللاعبين زيارة للتعرف على ملعب -السلام- الذي سيكون مسرحا لمباريات المجموعة الرابعة.

ودخل زملاء القائد رياض محرز "الارضية الجميلة لملعب بواكي اضافة إلى غرف تغيير الملابس"، حسب بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأضاف البيان "الجميع أعجب بهذه المنشأة سيما نوعية أرضية الميدان".

كما أجرى "الخضر" حصة تدريبية مساء والتي كانت الاخيرة لهم على ميدان "الثانوية الكلاسيكية" ببواكي، علما أنها ستكون مسبوقة بمنطقة مختلطة مع وسائل الاعلام.

وتجمع المقابلة الأخرى من ذات المجموعة يوم الثلاثاء، بين منتخب بوركينافاسو وموريتانيا بملعب -السلام- ببواكي على (15:00 بتوقيت الجزائر).

ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الاولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست، لهذه المنافسة.