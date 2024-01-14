الرأس الأخضر يباغت غانا

فجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 17 عن طريق غاميرو مونتيرو، وأدرك المنتخب الغاني التعادل في الدقيقة 56 بهدف سجله ألكسندر دجيكو.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الرأس الأخضر هدف الفوز عن طريق غاري رودريغيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكانت منافسات المجموعة بدأت بتعادل مثير بين منتخبي مصر وموزمبيق بنتيجة 2-2 في وقت سابق يوم الأحد.

وتصدر بالتالي منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط أمام مصر وموزمبيق (نقطة لكل منهما) وغانا (من دون رصيد).