قسنطينة: مقاضاة تاجر بسبب ستة قناطير من اللحوم الفاسدة

ضبط أعوان مديرية التجارة بولاية قسنطينة رفقة مصالح البيطرة، أزيد من ستة قناطر من اللحوم البيضاء والحمراء إلى جانب الأحشاء الفاسدة غير صالحة للاستهلاك لدى تاجر بإحدى الأسواق، حيث تم حجزها واتلافها قبل توجيهها للاستهلاك.

وقد باشرت ذات المصالح، عملية رقابة وتفتيش على مستوى أسواق مدينة قسنطينة، حيث تم العثور على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء فاسدة غير صالحة للاستهلاك لدى تاجر واحد، تم تحرير محضر متابعة قضائية ضده لارتكابه مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وكذا رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج قبل وضعه رهن الاستهلاك، مع تنفيد إجراء السحب النهائي والإتلاف للكمية المذكورة.