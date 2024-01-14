العاصمة: المستفيدون من مشروع "عدل" بمقطع خيرة يستغيثون

ناشد مكتتبو سكنات حي "عدل" 6000 مسكن بمقطع خيرة، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، غرب الجزائر العاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة التدخل من أجل إدخال الفرحة في نفوسهم، وتحقيق الحلم الذي ينتظرونه منذ سنة 2013، بتمكينهم من الحصول على مفاتيح سكناتهم الجاهزة منذ مدة، خاصة بعدما تعرضت بعض من منشآت هذا القطب السكني إلى التخريب مس أجزاء من الملاعب الجوارية من طرف مجهولين، الأمر الذي زاد من قلق المكتتبين خوفا منهم أن يطال هذا التخريب مقر سكناتهم وعماراتهم.

يعتبر حي "عدل" 6000 مسكن بمقطع خيرة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قطبا سكنيا حضاريا بامتياز، إذ علاوة على أنه يحتوي على عدد كبير من الشقق، يضم كل المرافق الضرورية للعيش والحياة، الشيء الذي جعل المستفيدين من هذا الموقع يستعجلون عملية منحهم مفاتيح شققهم، خاصة بعدما تم الانتهاء من جميع الأشغال واستكمال كل الأعمال، سواء فيما يتعلق بالبناء أو حتى الأمور اللوجيستية والتقنية وتعبيد الطرقات والتهيئة الخارجية.

وكخطوة أولى سعى المستفيدون من هذا الموقع السكني اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها من أجل إيصال انشغالهم، فقاموا بمراسلة السلطات المحلية والوطنية المعنيتين، تلقت "الخبر" نسخة منها، ولكن دون إيجاد حل لانشغالهم حسب تعبيرهم.

وأمام هذا الانسداد جدد المعنيون طرح انشغالهم إلى الوزارة المعنية وعلى رأسها وزير السكن من أجل رفع الغبن عنهم وذلك بتسريع عملية تسليم مفاتيح شققهم، خاصة وأن الكثيرين منهم ظروفهم المعيشية صعبة بسبب مصاريف الكراء، إلى جانب ذلك طالب المكتتبون حماية المرافق ومساحات لعب الأطفال والملاعب التي هي عرضة للتلف بسبب الاستعمال غير القانوني من طرف غرباء ليس لهم علاقة بالموقع السكني.