الإطاحة بشبكة إجرامية حاولت تمرير كمية من المخدرات من المغرب

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية تورط أفرادها في المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية.

وأسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص تتراوح أعماهم ما بين 31 و41 سنة وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 08 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج.

وجاءت العملية على اثر المعلومات المتحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة مفادها قيام افراد الشبكة بتمرير كمية من المخدرات قادمة من الحدود الغربية للوطن قصد إبرام صفقة وسط مدينة وهران.

وبعد تتبع وترصد نشاط افراد هذه الشبكة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص، أسفرت العملية عن توقيف أفراد الشبكة وحجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.