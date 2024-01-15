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مجتمع

سيدي بلعباس: ضبط عتاد حربي وتوقيف صاحبه

15 جانفي 2024 ()
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وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط شخص يقوم بصناعة وحيازة عتاد حربي من الصنف الخامس بعدما تبين عدم حيازة المعني على أي رخصة تتيح له مزاولة هذا النشاط.

وكانت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن الولاية قد استثمرت في معلومات مفادها وجود شخص بحوزته عتاد حربي بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و ذخيرة و عناصر خاصة بالأسلحة من الصنف الخامس، وذلك على خلفية عملية تفتيش قانونية لمسكن المشتبه فيه، "

كما أسفرت عملية التفتيش ايضا على حجز 23 خرطوشة بندقية صيد عيار 16 ملم يدوية الصنع و 28 خرطوشة خاصة ببندقية صيد عيار 16 ملم ، بالإضافة إلى معدات وأدوات تستعمل في صناعة الخراطيش.

وقد تضمنت قائمة المحجوزات أيضا على حزامين جلديين حاملين للخراطيش عيار 16 ملم خاصة ببندقية الصيد و مسدس صغير الحجم عثر عليه ايضا خلال عملية التفتيش، مع الإشارة إلى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة عن قضية صناعة و حيازة عتاد حربي بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة ذخيرة وعناصرها الخاصة بالأسلحة من الصنف الخامس.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس.

 

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