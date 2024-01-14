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رياضة

بداية قوية لحامل اللقب

15 جانفي 2024 ()
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حقق المنتخب السنغالي بداية قوية في كأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2023) بعدما أطاح بجاره، المنتخب الغامبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر، اليوم الإثنين، على ملعب تشارلس كونان باني بمدينة ياموسوكرو.

وافتتح باب غاي باب التسجيل مبكرا لأسود التيرانغا (د 4) ثم أضاف لمين كامارا ثنائية في الدقيقتين 52 و86، علما أن المنتخب الغامبي أكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد ايبو أدامز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبات حامل بثلاثة نقاط في الرصيد فيما يبقى الغامبيون دون نقاط، علما أن المجموعة الثالثة تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغينيا.

وكان يوم أمس قد شهد عدة مفاجآت بتعثر نيجيريا ضد غينيا الاستوائية (1-1)، مصر ضد الموزمبيق (2-2) وخسارة غانا ضد الرأس الأخضر (1-2).

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