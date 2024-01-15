توقيف عصابة خطيرة بالعاصمة

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزعاترية غرب ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة تقوم بزرع الرعب والتهديد بالاعتداء على سكان الحي بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وباستعمال الكلاب الشرسة والشماريخ.

وحسب بيان للدرك الوطني، العصابة تقوم بترويج الأقراص المهلوسة للشباب خاصة منهم القصر.

تم توقيف أفراد العصابة وعددهم ستة 6 أشخاص مسبوقين قضائيا، مع حجز أسلحة بيضاء، كلب شرس يستعمل في الاعتداء، إضافة إلى حجز هواتف نقالة.

سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة، الانخراط والمشاركة في عصابات الأحياء بهدف خلق جو اللاأمن.