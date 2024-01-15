المدية: توقيف شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السكك الحديدية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوغزول جنوب المدية من تفكيك جماعة أشرار تتكون من شخصين مختصين في سرقة أجزاء من السكك الحديدية ينشطون عبر إقليم ولاية المدية.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تنوي القيام بالسطو على أجزاء من سكة الحديد الخارجة عن الخدمة بمنطقة بلغواطي ببلدية بوغزول، وعلى إثرها تم تفعيل مخطط العمل ومكنت العملية من توقيف شخصين متلبسان بالسرقة وبحوزتهما المحجوزات التالية: 90 صفيحة تثبيت بطول 54.5 سنتم لكل واحدة تستعمل في تثبيت السكة الحديدية، 175 برغي حديدي للتثبيت، 02 مفك براغي كليمونات حجم كبير، نازع مسامير حجم كبير.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.