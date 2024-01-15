بني عباس: توقيف عصابة لصوص في ظرف وجيز

أحال أفراد فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بني عباس ملفا قضائيا عن عصابة لصوص حمل التوصيف الجزائي التالي وهو تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لارتكاب جنايات ضد الممتلكات مع توافر ظروف التعدد، التسلق، الكسر واستحضار مركبة.

حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية بني عباس فإن هذه العملية تمت في إطار جهودها الرامية لمكافحة الجريمة باختلاف أنواعها لاسيما الجرائم الماسة بالممتلكات، حيث استطاع أفراد الفرقة السالفة الذكر من وضع حد لنشاط عصابة تتشكل من ثلاث أشخاص تورطوا في جريمة سرقة من داخل منزل استولوا خلالها علي كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر وجهاز إعلام آلي محمول وبعض الأغراض.

وأضاف نص البيان أن العملية جاءت إثر تلقي شكوى من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرضه للسرقة من داخل منزله من طرف مجهولين مستغلين فترة غيابه عن المنزل ليستولوا علي كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر وجهاز إعلام آلي محمول وبعض الأغراض.

وعلي إثر ذلك يضيف نص البيان تمت مباشرة التحريات بدءا من استغلال مسرح الجريمة بالموازاة مع انطلاق تحريات بالوسائل التقنية والبشرية المتاحة. حيث مكنت تحريات الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي والذي تم مواجهته بكافة الأدلة والقرائن ليتم بعدها تحديد هوية شريكيه مع توقيفهما واسترجاع المسروقات المتمثلة أساسا في كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر وجهاز إعلام آلي محمول.