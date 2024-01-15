"الخضر" يستهلون المنافسة بتعادل

استهل المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بتعادل أمام أنغولا.

في الشوط الأول استطاع رفاق رياض محرز التمركز في منطقة الخصم بطريقة ذكية مع مرور الوقت، وإن لم يخلقوا العديد من الفرص غير أنهم عرفوا كيف يكسرون الجدار الدفاع في العديد من المناسبات.

إلى غاية فتح باب التسجيل من طرف بغداد بونجاح بعد تمريرة في العمق من قبل صديقه يوسف بلايلي في الدقيقة 18 .

بغداد بونجاح دائما سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ 24 بعد أن روض الكرة بالصدر بعد فتحة من عطال ويسجل بمقصية لكن الهدف رفض بسبب التسلل.

وسيطر "الخضر" على بقية مجريات الشوط لكن دون أن يستطيعوا مضاعفة النتيجة خاصة عن طريق يوسف بلايلي وبنجاح وهذا ما سندفعه غاليا في الشوط الثاني.

ففي المرحلة الثانية، خرج لاعبو أنغولا قليلا من منطقتهم وكان هذا كافيا ليتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق ضربة جزاء بعد خطأ بدائي من نبيل بن طالب، الذي كان أسوأ لاعب في التشكيلة.

ولم يتمكن أشبال بلماضي من ترجيح الكفة لصالحهم غرم التغييرات التي أجراها الناخب الوطني، فكان الشوط الثاني مغايرا تماما لسابقه فظهر نوع من التعب على اللاعبين وعجزوا في هذا الشوط من زعزعة توازن دفاع أنغولا.

النتيجة ليست كارثية، لكنها تعقد قليلا مأمورية الفريق الوطني من خلال رفع حجم الضغط على اللاعبين في المباراتين المقبلتين.

مجريات اللقاء:

* نهاية اللقاء بالتعدل هدف في كل شبكة.

* د 80: خروج عطال وبن ناصر ودخول عوار وقيطون.

* د 71: خروج بن طالب ودخول زروقي.

* اسلام سليماني مكان بغداد بونجاح وآدم أوناس مكان يوسف بلايلي.

* ركلة الجزاء شرعية وجاءت نتيجة خطأ من طرف نبيل بن طالب.

د 66: تعديل النتيجة بعد تنفيذ ضربة جزاء.

* د 58: ماندريا يتدخل لابعاد الخطر بعد تنفيذ مخالفة لصالح أنغولا.

* د 50: مخالفة بلايلي بعيدة كل البعد عن المرمى.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول.

* د 38: عمل رائع بين بن ناصر، بلايلي وآيت نوري هذا الأخير يفتح لكن رأسية بونجاح تمر فوق المرمى.

* د 30: تردد بن سبعيني وماندريا كاد يكلفنا تعديل النتيجة.

د24: بونجاح يضيف الثاني بمقصية ولا أروع، لكن الهدف يرفض بسبب التسلل.

* بتمريرة جميلة من يوسف بلايلي، وقع بغداد بونجاح هدفا جميلا على طريقة قلب هجوم حقيقي.

* د18: بونجاح يفتتح باب التسجيل لـ "الخضر"

* د14: بعد تمريرة رائعة من رياض محرز، تسديدة شعيبي من الجهة اليمنى للمرمى لم تكن في مستوى التمريرة وصدها الحارس بسهولة.

* بعد 10 دقائق لعب، ركنيتين وفرصة واضحة للتهديف.

* د8: عمل جيد من رياض محرز الذي يمرر ليوسف بلايلي لكن تسديدته يصدها الحكم.

* د 6: شعيبي على الطائر من الجهة اليمنى لكن بعيدة على المرمى.

* بعد 5 دقائق لعب، بداية حذرة من الطرفين، لكن النزعة الهجومية لدى عناصرنا.

* بداية المباراة

* دخول اللاعبين أرضية الملعب.

* حسب مبعوث "الخبر" إلى بواكي، شعيب كحول، فان درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما مع نسبة عالية من الرطوبة.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، عطال، آيت نوري، بن سبعيني، ماندي، بن طالب، بن ناصر، شعيبي، محرز، بلايلي، بونجاح.