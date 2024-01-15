مباشر: افتتاح باب التسجيل

يستهل المنتخب الوطني مغامرته الإفريقية في "كان" 2023 بكوت ديفوار بمواجهة المنتخب الأنغولي على أرضية ملعب السلام بمدينة بواكي، نقترح عليكم متابعة أهم أطوار اللقاء:

* د18: بونجاح يفتتح باب التسجيل لـ "الخضر"

* د14: بعد تمريرة رائعة من رياض محرز، تسديدة شعيبي من الجهة اليمنى للمرمى لم تكن في مستوى التمريرة وصدها الحارس بسهولة.

* بعد 10 دقائق لعب، ركنيتين وفرصة واضحة للتهديف.

* د8: عمل جيد من رياض محرز الذي يمرر ليوسف بلايلي لكن تسديدته يصدها الحكم.

* د 6: شعيبي على الطائر من الجهة اليمنى لكن بعيدة على المرمى.

* بعد 5 دقائق لعب، بداية حذرة من الطرفين، لكن النزعة الهجومية لدى عناصرنا.

* بداية المباراة

* دخول اللاعبين أرضية الملعب.

* حسب مبعوث "الخبر" إلى بواكي، شعيب كحول، فان درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما مع نسبة عالية من الرطوبة.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، عطال، آيت نوري، بن سبعيني، ماندي، بن طالب، بن ناصر، شعيبي، محرز، بلايلي، بونجاح.