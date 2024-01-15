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رياضة

غينيا تفرض التعادل على الكاميرون (فيديو)

15 جانفي 2024 ()
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فشل المنتخب الكاميروني في تحقيق الفوز على نظيره الغيني، اليوم الإثنين، على ملعب مدينة ياماسوكرو في إطار كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

واكتفى أشبال المدرب سونغ بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة رغم أن المنتخب الغيني لعب شوطا كاملا منقوصا بعد طرد لاعبه فرانسوا كامانو في الدقيق 45+3.

وافتتح الغينيون باب التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق محمد بايو قبل أن يعدل فرانك ماغري النتيجة في الدقيقة 51.

وبعد هذه النتيجة، يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليه منتخبا الكاميرون وغينيا بنقطة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الغامبي بدون رصيد.

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