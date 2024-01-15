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مجتمع

رحيل الأستاذ الجامعي والتحكيم الدولي لخضر زازة

16 جانفي 2024 ()
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فقدت الجامعة الجزائرية صباح اليوم الثلاثاء أحد أعمدة القانون والتحكيم الدولي الأستاذ الدكتور لخضر زازة أستاذ التعليم العالي بجامعة عمار ثليجي بالأغواط عن عمر يناهز 57 سنة بعد مرض عضال.

 الفقيد الذي شغل منصب رئيس قسم الحقوق ونائب عميد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، تولى إدارة مخبر القانون والعلوم السياسية، وأطر عدة تظاهرات دولية وتولى التحكيم الدولي لحل النزاعات بمحاكم بالشرق الأوسط ولندن وبروكسل، إضافة إلى إنتاجه عدة مؤلفات في القانون الدولي. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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