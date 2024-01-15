مستغانم: تسجيل 43 مخالفة تتعلق بالعمران والبيئة

في إطار الخرجات الميدانية لعناصر فرق شرطة العمران وحماية البيئة بقطاع مستغانم لتطهير الطريق العمومي من كل المظاهر السلبية التي تؤثر على المحيط ونظافته سجلت43 مخالفة خلال شهر ديسمبر الفائت، منها 29 مخالفة تخص العمران، و14 مخالفة متعلقة بحماية البيئة والساحل تمثلت أساسا في البناء دون رخصة وعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة وتعديل واجهة مسكن والتعدي على الملكية العقارية.

أما المخالفات المتعلقة بالبيئة فأبرزها تمثل في رمي وإهمال النفايات التجارية وإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة إلى جانب عرض وبيع السلع في أماكن عمومية مخالفا للوائح التنظيمية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث.

وعلى إثر عملية المراقبة على مستوى الحاجز الأمني، تم توقيف شاحنة ضبط بداخلها على كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، تمثلت في مادة الياغورت، والحليب ومشتقاته وعصير. وبالتنسيق مع المصالح المختصة تم إتلاف الكمية المحجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة.