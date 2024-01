Inauguration de la première du remorqueur produite par l'ECRN

Le chef d’état-major de l’ANP, e Général Said Chengriha s’est hier s'est rendu lundi à la Base navale centrale de Mers-El-Kébir à Oran, dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection en 2e Région militaire.

« Le Général Chengriha a suivi un exposé présenté par le Général-Major, Commandant des Forces navales, avant de suivre un exposé exhaustif, présenté par le Directeur général de l’Etablissement de construction et de réparation navales, sur l’état d’avancement des travaux des projets en cours » a indiqué le communiqué du ministère.

Le général a ensuite effectué une visite d’inspection de la chaîne de construction maritime de la Fondation et a été informée de l’avancement des projets en cours, ainsi que des unités maritimes et des navires des institutions économiques nationales en réparation.

Ila procédé à l’occasion à « l’inauguration et la baptisation du remorqueur fabriqué au niveau de l’Etablissement de construction et de réparation navales, avant d’assister à sa mise à flot et d’inspecter ce nouveau bâtiment, qui vient renforcer nos Forces navales, dans le cadre du programme de développement et de modernisation de notre flotte navale ».

A cette occasion, le Groupe a félicité tous les utilisateurs impliqués dans cette réalisation importante, en fournissant une série d’instructions et de conseils aux fonctionnaires sur la nécessité de la préserver, de la maintenir et de l’exploiter conformément aux normes établies.