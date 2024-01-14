الوزير الأول يستقبل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي بقصر الحكومة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية، ليو غوه، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين في جويلية 2023.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن العرباوي، ثمن ما تمّ تحقيقه من مكاسب على صعيد التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين"، كما شدد على "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في بعدها الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أنّ الجانبين عقدا جلسة عمل تمّ خلالها "إجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها وآفاقها".