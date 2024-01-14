آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الوزير الأول يستقبل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

16 جانفي 2024 ()
+ -

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي بقصر الحكومة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية، ليو غوه، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين في جويلية 2023.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن العرباوي، ثمن ما تمّ تحقيقه من مكاسب على صعيد التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصين"، كما شدد على "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في بعدها الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أنّ الجانبين عقدا جلسة عمل تمّ خلالها "إجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها وآفاقها".

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الإعلان عن مسابقة توظيف في سلك الشرطة

    7606 قراءة
  • 3

    "الخضر" يستهلون المنافسة بتعادل

    5841 قراءة
  • 4

    من هي المحامية عديلة هاشم التي أحرجت الصهاينة أمام العالم؟

    5163 قراءة
  • 5

    الفريق أول شنقريحة يدعو الوطنيين إلى الالتفاف حول الجزائر الجديدة

    5153 قراءة