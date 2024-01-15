مجموعة "الخضر": المنتخب البوركينابي يتصدر (فيديو)

حقق المنتخب البوركينابي، اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا على نظيره الموريتاني (1-0) في الجولة الأولى من مقابلات المجموعة الرابعة في إطار كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وانطلقت المقابلة ابتداء من الساعة الثانية زوالا بالتوقيت المحلي، في ظروف مناخية صعبة تميزت بحرارة شديدة أثرت على آداء المنتخبين.

ووقف المرابطون الند للند أما الخيول قبل أن يرتكب المدافع خطأ فادحا، في الوقت بدل الضائع، متسببا في منح ركلة جزاء للبوركينابيين سجلها تراوري بنجاح.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب البورركينابي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتقاسم المنتخب الوطني ونظيره الأنغولي المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما ويتذيل المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

وسيكون "الخضر" على موعد مع مواجهة قوية السبت المقبل ضد نظيره البوركينابي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.