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وائل الدحدوح يغادر قطاع غزة

16 جانفي 2024 ()
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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات تمكنت من إدخال الصحفي الفلسطيني مدير قناة الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، إلى مصر عبر معبر رفح "لتلقي العلاج"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال الدحدوح، في تصريحات لنقابة الصحفيين في مصر، إنه سيتوجه إلى قطر لاستكمال علاجه هناك، معبراً عن شكره "للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين لدعمهم له وللقضية الفلسطينية" بحسب ما نقل "اليوم السابع".

يُذكر أن وائل الدحدوح قد أصيب بشظية في يده؛ إثر غارة جوية بطائرة مسيّرة للاحتلال الصهيوني في 15 ديسمبر 2023، خلال تغطية إخبارية في خان يونس، رفقة مصور الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد بالغارة ذاتها.

وفي 7 يناير الجاري، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

كان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة صهيونية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر.

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