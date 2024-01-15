عطاف يحل بأوغندا

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، بعاصمة جمهورية أوغندا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المرتقب يومي الأربعاء والخميس, وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج انعقاد هذا الاجتماع - حسب البيان - في إطار التحضير للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز التي ستلتئم يومي الجمعة و السبت تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك".

كما سيشارك الوزير أحمد عطاف في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، وستكون له لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش أشغال هذه الاجتماعات الوزارية, يؤكد ذات المصدر.