آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

عطاف يحل بأوغندا

16 جانفي 2024 ()
+ -

 

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، بعاصمة جمهورية أوغندا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المرتقب يومي الأربعاء والخميس, وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للوزارة. 

 ويندرج انعقاد هذا الاجتماع - حسب البيان - في إطار التحضير للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز التي ستلتئم يومي الجمعة و السبت تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك".

كما سيشارك الوزير أحمد عطاف في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، وستكون له لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش أشغال هذه الاجتماعات الوزارية, يؤكد ذات المصدر.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنغولا

    23459 قراءة
  • 3

    الإعلان عن مسابقة توظيف في سلك الشرطة

    8461 قراءة
  • 4

    "الخضر" يستهلون المنافسة بتعادل

    6334 قراءة
  • 5

    من هي المحامية عديلة هاشم التي أحرجت الصهاينة أمام العالم؟

    5743 قراءة