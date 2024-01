Attaf arrive en Ouganda

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Ahmed Attaf est arrivé à la capitale de la République de l’Ouganda pour prendre part à la réunion ministérielle du mouvement des pays non-alignés, prévue mercredi et jeudi.

Cette réunion s’inscrit, selon le communiqué, dans le cadre des préparatifs du 19ème sommet des pays non-alignés qui se tiendra vendredi et samedi sous le slogan du « renforcement de la coopération pour une prospérité mondiale commune ».

Le ministre Ahmed Attaf prendra part, également, à la réunion de la commission de la Palestine, appartenant au mouvement des non-alignés. Il aura des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, en marge de ces réunions ministérielles, affirme la même source.