تتويج الفائزين في مسابقة الصحافة البيئية

نظمت بالجزائر العاصمة فعاليات يوم حفل توزيع الجوائز للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية في طبعتها الثالثة.

وقد كانت الفعالية منصة لتكريم الصحافيين الذين قدموا مواضيع صحافية حول البيئة، حيث أسفرت عن تتويج عمر بودي بجائزة فئة الروبورتاج المصور، وفتيحة الشرع من القناة الأولى بفئة الروبورتاج الإذاعي، فيما توج الصحفي المستقل محمد مير في فئة المقال المكتوب.

وحسب منظم المسابقة محمد لمين مغنين، فإن الطبعة الثالثة سجلت "مشاركة قوية ب40 مشاركة، تناولت مواضيع بيئية هامة".

وحضر الحفل الأمين العام لوزارة الطاقة ورئيس السلطة الوطنية للمحروقات رشيد نديل.

كما عرف حفل توزيع الجوائز أيضا "تكريم والدة المصور الصحفي الراحل، أمين شيخي، الذي فارقنا مؤخراً، اعترافا بتفانيه وتضحياته في تقديم صور بارزة عن مشواره المهني."