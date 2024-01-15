إصدار 7 ملايين وثيقة بيومترية سنة 2023

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، الإثنين، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، خصص لتناول مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع، وتسطير أولويات العمل لسنة 2024.

وحسب بيان للوزارة اطلع المسؤول "على أهم ما تم استكماله خلال السنة المنصرمة، لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية، من خلال تسهيل ولوجها لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية والذي أسفر عن ما يقارب 111 مليون استشارة من قبل 23 قطاع وزاري وهيئة عمومية".

وكشف نفس المصدر، أن "العرض تضمن حصيلة لنسق عصرنة أنظمة المعلومات، وكذا وتيرة إنتاج مختلف الوثائق المؤمنة وتعميمها و التي قدرت بما يفوق 7 ملايين وثيقة بيومترية، من بينها: أكثر من مليون و800 ألف جواز سفر بيومتري، وما يقارب 4 ملايين و 300 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية، وما يفوق مليون رخصة سياقة بيومترية.

فيما تناول الاجتماع في جدول أعماله، أضاف البيان، "عرضا عن المحاور الرئيسية لمخطط العمل لسنة 2024".

كما أسدى الوزير في معرض حديثه "تعليمات برفع وتيرة العمل إلى أقصاها، وفق رزنامة مضبوطة الآجال، مع تجنيد كل الطاقات على المستوى المركزي والمحلي، خاصة فيما تعلق بتعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني وتيسير عمليات التقاطع البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف عليها المحافظة السامية للرقمنة، مع إيلاء كل الحرص لضمان تأمين المعلومات والشبكات بالنظر للتحديات الراهنة، واتخاذ إجراءات حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع السلطة الوطنية ذات الاختصاص".

وفي ذات السياق، وجه الوزير، حسب نفس المصدر، "المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لتركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد، فضلا على تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية واضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى".