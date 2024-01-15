وفاة شخصين في حادثي مرور بتلمسان وقالمة

توفي صباح اليوم شخصان في حادثي اصطدام بين دراجة وسيارة، اذ تدخلت الحماية المدنية بتلمسان صباح اليوم على الساعة 07سا58د، من أجل حادث اصطدام بين شاحنة و دراجة نارية على مستوى طريق العسة بلدية و دائرة ندرومة ، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

كما تدخلت الحماية المدنية بقالمة صباح اليوم على الساعة 07سا30د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 20 مخرج بلدية و دائرة قالمة ، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.