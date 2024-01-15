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مجتمع

وفاة شخصين في حادثي مرور بتلمسان وقالمة

17 جانفي 2024 ()
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توفي صباح اليوم شخصان في حادثي اصطدام بين دراجة وسيارة، اذ تدخلت الحماية المدنية بتلمسان صباح اليوم على الساعة 07سا58د، من أجل حادث اصطدام بين شاحنة و دراجة نارية على مستوى طريق العسة بلدية و دائرة ندرومة ، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

كما تدخلت الحماية المدنية بقالمة صباح اليوم على الساعة 07سا30د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 20 مخرج بلدية و دائرة قالمة ، حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

 

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