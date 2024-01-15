تجميد قرار يتعلق بأنشطة الصيادلة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها الثلاثاء، عن تجميد قرار إلغاء الاختبارات والتحاليل الطبية من قائمة أنشطة الصيادلة بالسجل التجاري.

وجاء في البيان أن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قرر على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن القطاع والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو"، "تجميد التعديل الذي مس مضمون رمز نشاط الصيدلية بالسجل التجاري الحامل لرقم 602.101 مع الحفاظ على نشاط الاختبارات والتحاليل الطبية، وهذا إلى حين انتهاء أشغال فوج العمل المنصب على مستوى وزارة الصحة في هذا الخصوص".

كما قرر الوزير زيتوني "إثراء المضمون وفقا لأحكام المادة 249 من قانون رقم 18 - 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، التي تنص على قيام الصيادلة بصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة والمواد شبه الصيدلانية".

وتمحور اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن قطاع التجارة وترقية الصادرات ونقابة "سنابو"، الذي انعقد تنفيذا لتعليمات زيتوني، حول القضايا ذات الصلة بانشغالات الصيادلة، لاسيما تلك المتعلقة بالرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري الحامل لرقم 602.101، حسب البيان.

وقررت مؤخرا وزارة التجارة وترقية الصادرات تعديل مضمون هذا الرمز، من خلال إلغاء عدة نشاطات كإجراء التحاليل والاختبارات الطبية، قبل أن يتم تجميد هذا التعديل عقب اجتماع اللجنة.