العاصمة: انقطاع الماء بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، عن تمديد أشغال تحويل مسار القناة الرئيسية للتوزيع المعلن عنها سابقا.

وأوضح البيان، أن برنامج التوزيع المعدل سيبقى ساري المفعول على مستوى أحياء البلديات التالية: الضفة الخضراء، حي 987 مسكن حي 96 مسكن، شارع محمد وزان، حي عبان رمضان، علي خوجة، علي صغير، دياب عيسى ـ الإخوة مدور، سعيدي أحمد، العربي التبسي، بونعامة، حي 40 مسكن، دالاس، كاستور، موحوس، مزرعة زيتوني، تعاونية السعادة، العقيد عميروش، حي 124مسكن، على تونسي وحي 200مسكن ترقوي. ببلدية برج الكيفان.

والأحياء على مستوى بلدية المحمدية: الليدو 1و2، حي الموز وتماريس وأكدت سيال، بأن العودة الى برنامج التوزيع المعتاد سيتم بعد نهاية الأشغال وذلك بداية من يوم الخميس 18جانفي.