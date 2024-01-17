مستغانم: وضع حد لنشاط جمعية أشرار تحترف السرقة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تادلس من وضع حد لنشاط جمعية أشرار مختصة في قضايا السرقة، متكونة من 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و38سنة،

أحدهم محل أمر بالقبض مع استرجاع المسروقات. القضية جاءت بناء على شكوى تلقتها مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة عين تادلس بخصوص تعرض الضحية لعملية السرقة من داخل محله التجاري التي طالت أنابيب الري الفلاحي، تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين سنتيم، فور تلقي الشكوى قامت عناصر الشرطة القضائية بتكثيف البحث والتحري والعمل الاستعلاماتي الميداني، كللت العملية بتوقيف 05 مشتبه فيهم متورطين في القضية أحدهم مطلوب من طرف العدالة بموجب أمر بالقبض عن قضية تكوين جمعية أشرار،

السرقة الموصوفة، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار. ومواصلة للتحقيق وتحت إشراف النيابة المختصة وبعد الاستغلال الأمثل للتحقيقات تم تحديد مكان إخفاء المسروقات بمزرعة أحد المشتبه فيهم واسترجاعها مع حجز مركبة سياحية كانت تستعمل في عملية نقل المسروقات.

تجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيهم متورطون في قضيتين مماثلتين بخصوص السرقة من داخل محلات تجارية بمدينة عين تادلس، طالت شريطين خاصيين بأنابيب الري طولهما 6000 متر، قيمتهما المالية 44000دج وسخان مائي. بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.