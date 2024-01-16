بن زيمة يقاضي دارمانان

تقدم كريم بن زيمة بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتهمة التشهير.

ووفقا لما ذكرته محطة RTL الإذاعية، فقد رفع محامو بن زيمة الدعوى ضد دارمانان بعد أن هاجم الأخير في تصريحات أشار فيها إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.

وبعد أيام قليلة من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، أدلى دارمانان بهذه التصريحات بعد أن اعتبر بن زيمة قصف الأرض الفلسطينية غير عادل.

وفي شكوى بن زيمة المؤلفة من 92 صفحة، والتي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اعتبر بن زيمة أن هذه التصريحات "تقوض” شرفه وسمعته، مشيرا إلى أنه “لم تكن لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف أي عضو فيها".

وتابع: "أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئا مختلفا تماما عن هذا النوع من التصريحات".

وقال محامي بن زيمة هيوغ فيغييه لإذاعة RTL الفرنسية، إن لاعب كرة القدم ضحية "استغلال سياسي"، متهما وزير الداخلية "بزرع الانقسام في فرنسا". مشيرا: إلى أنه "يتم الزج باسم الشخص فقط لأسباب اجتماعية. مع عواقب عائلية كبيرة على أقاربه".

وأضاف: "هذا الأمر غير متوقع من شخص يعتبر نفسه رجل دولة".

وكان دارمانان استهدف في السابق كريم بن زيمة لأسباب أخرى، بما في ذلك "رفضه" ترديد النشيد الوطني الفرنسي، وما اعتبره "ممارسة التبشير الديني على شبكات التواصل الاجتماعي".