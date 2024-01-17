إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات المغربية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 10 إلى 16 جانفي 2024.

وفي بيان للوزارة، أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16جانفي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بوهران، فيما تم كشف وتدمير مخبأ (01) للجماعات الإرهابية بالبويرة، يحتوي على أغراض مختلفة.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (47) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (04) قناطير و(15) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (644129) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (113) شخصا وضبطت (54) مركبة و(145) مولدا كهربائيا و(65) مطرقة ضغط و(04) أجهزة كشف عن المعادن و(83) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (31) شخصا آخر وضبط مسدس(01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(13) بندقية صيد وبندقية (01) نصف آلية و(129259) لتر من الوقود و(50) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(58) قنطار من مادة التبغ و(6606) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (28) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (267) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.