Gel d’une décision relative aux activités de pharmacie

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, mardi dans un communiqué, le gel de la décision portant suppression des analyses et tests médicaux de la liste des activités de pharmacie au registre de commerce.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a décidé à la lumière des conclusions de la réunion de la commission mixte composée de représentants du secteur et du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), de "geler l'ajustement de la description de l'activité de pharmacie portant le code 602101 au registre de commerce, en maintenant l'activité des analyses et tests médicaux, et ce jusqu'à la fin des travaux du groupe de travail installé au niveau du ministère de la Santé à cet effet", lit-on dans le communiqué.

M. Zitouni a également décidé d'"enrichir la description de cette activité, conformément aux dispositions de l'article 249 de la loi n 18-11 du 2 juillet 2018, relative à la santé modifiée et complétée, lequel article prévoit la distribution par les pharmaciens des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux au détail et des produits parapharmaceutiques".

La réunion de la commission mixte regroupant les représentants du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations et du SNAPO, tenue en application des instructions de M. Zitouni, a porté essentiellement sur les questions liées aux préoccupations des pharmaciens, notamment celles relatives au code actuel de l'activité de pharmacie au registre de commerce, portant le numéro 602101, précise le communiqué.

Pour rappel, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a décidé récemment d'ajuster la description de ce code, à travers la suppression de plusieurs activités, comme la réalisation des analyses et des tests médicaux, avant de geler cet ajustement à l'issue de la réunion de la commission.