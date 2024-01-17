الفريق أول السعيد شنقريحة يتفقد مؤسسة صناعة الطائرات

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية .

وعاين الفريق أول السعيد شنقريحة مختلف السلاسل الإنتاجية واستمع لشروحات عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة على غرار طائرتي سفير 43 ذات 4 مقاعد وفرناس 142 ذات مقعدين .

كما تفقد الفريق أول ورشات التصليح ومختلف المرافق التابعة لها .

وفي هذا الخصوص، أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بالجهود المضنية للمستخدمين العسكريين والمدنيين في آداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات بهذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها، مثمنا كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها في جميع مجالات النشاطات والمبرمجة.

وحث الفريق أول السعيد شنقريحة الإطارات والمستخدمين على بذل جهود أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة .