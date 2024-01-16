تعيين رئيس جديد لشبيبة تيارت

عين، اليوم الأربعاء، اسماعيل مخطار رئيسا جديدا لفريق شبيبة تيارت، برسم جمعية استثنائية، عقب مرحلة تسيير مؤقتة لـ "ديركتوار" وصفت بالفاشلة من حيث النتائج الكارثية المسجلة للفريق في بطولة القسم الثاني هواة، مجموعة وسط غرب، رغم توفر الإمكانيات المالية والبشرية.

وكان أنصار الفريق طالبوا بتعيين هذا الشخص عقب تسجيل نتائج سيئة لفريقهم في البطولة على الرغم من ضخ أزيد من 4ملايير سنتيم في رصيد الفريق، قبل انطلاقة البطولة، وتعيين مكتب مؤقت بقيادة رئيس بلدية تيارت، أقدم على جلب المدرب عز الدين أيت جودي و أرمادة من اللاعبين الذي خيبوا آمال "الحباش" أغلبهم من البطولة المحترفة، قبل أن يحدث طلاق بالتراضي بين أيت جودي و اللجنة المؤقتة، بسبب سوء النتائج، ليخلفه المدرب عزيز عباس دون أن يتمكن هذا الأخير بخبرته، من إحداث الوثبة المعنوية لتتواصل سلسلة النتائج السلبية، آخرها هزيمة أول أمس بملعب بوعقل بوهران برباعية مقابل هدفين أمام جمعية وهران، ليتراجع الفريق إلى المرتبة 12 برصيد 12 نقطة بعد 12 جولة، وهو مهدد بالسقوط.