تفاصيل اتفاق إدخال الأدوية إلى غزة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، تفاصيل إدخال الأدوية إلى قطاع غزة بناءً على الاتفاق الذي جرى بوساطة قطرية.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر منصة "إكس" إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا، فوضعنا عدّة شروط"

وأضاف: "كان شرطنا مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا، وأن يتم توفير الدواء عبر دولة نثق فيها".

وبحسب القيادي في حركة حماس فإن شرط حركته كان أن يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، -بما فيها أدوية الأسرى-.

وواصل قائلاً: "من بين الشروط إدخال مزيد من المساعدات والغذاء، ومنع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الصهيوني".

وأشار إلى أن "فرنسا طلبت توفير الدواء، فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية، وموقفها الداعم للاحتلال الصهيوني، ووقوفها أمام تطلعات شعبنا بالحرية والعودة"، مستكملاً: "نحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة".

وأتبع قائلاً: "النتن ياهو يكذب مرّة أخرى، ويخدع شعبه مرّة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزّة رغم المنع والرفض الصهيوني منذ مئة يوم".