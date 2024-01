Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement au cours de laquelle plusieurs secteurs ont été examinés, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 17 janvier 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un nombre de dossiers, parmi lesquels la promotion de la gouvernance de la finance publique qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, visant à consacrer une nouvelle approche du contrôle des dépenses.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur la mise en place des sept (7) nouvelles circonscriptions administratives que Monsieur le Président de la République a décidé de créer en date du 28 décembre 2023, et qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de son engagement relatif à la réforme de l'organisation territoriale et du fonctionnement de l'administration locale en phase avec les aspirations des citoyens concernant le rapprochement de l'administration du citoyen.

En outre, le Gouvernement a examiné les mesures et dispositions prises pour assurer l'approvisionnement de la population en eau potable et ce, en application des instructions de Monsieur le Président de la République à cet effet.

Enfin, le Gouvernement s'est enquit des dernières étapes de la réalisation du projet d'aménagement et de dépollution d'Oued El Harrach dont les travaux devraient être achevés en mars de cette année".