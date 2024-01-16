كأس إفريقيا: غربال يدير مباراة القمة

عينت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال لإدارة مباراة القمة للجولة الثانية عن المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم -2023، بين كوت ديفوار ونيجيريا، المقررة يوم الخميس 18 يناير بملعب إيمبي بأبيدجان، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

ويدير حكم الساحة الجزائري هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه عباس اكرم زرهوني، كمساعد أول ولحلو بن براهم ومقران قوراري في تقنية الفار.

للتذكير، فازت كوت ديفوار خلال مباراتها الاولى امام غينيا الاستوائية (2-0)، بينما حققت نيجيريا نتيجة التعادل (1-1) أمام الرأس الأخضر.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي، صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.