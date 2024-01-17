حجز مخدرات بتلمسان

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان من الإطاحة وشل شبكة إجرامية منظمة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تمت القضية على إثر معلومات مفادها قيام أفراد شبكة إجرامية بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية وهران.

وبعد مباشرة العمل الميداني لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف شخص مشتبه فيه بالغ من العمر 32 سنة مسبوق قضائيا مبحوث عنه من طرف العدالة عن قضية حيازة المخدرات، مع حجز كمية من المخدرات الصلبة نوع إكستازي، قدرت بـ6700 قرص، مع حجز أيضاً كمية من المخدرات كيف معالج قدرت بـ04 كلغ و100 غرام تم ضبطها بداخل مركبة من نوع رونو.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي عن قضية "جناية حيازة المخدرات قصد البيع والتخزين والنقل ضمن جماعة إجرامية منظمة" قدم بموجبه الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.