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رياضة

إشادة بسلوك الجمهور الجزائري

17 جانفي 2024 ()
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تلقى سلوك الجمهور الجزائري بعد نهاية مواجهة المنتخب الوطني وأنغولا إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الجمهور الجزائري الحاضر بملعب السلام في بواكي بتنظيف المدرجات وهو ما حدث لأول مرة منذ بداية المنافسة في 13 جانفي.

وتم تداول صور جمهور "الخضر" على مستوى عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" (تويتر سابقا).

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